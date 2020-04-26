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Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 апреля: позаботьтесь о близких

Раков ожидает новый этап в отношениях, а Козерогам придется поработать

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 апреля: позаботьтесь о близких

Гороскоп для всех знаков зодиака: забота о близких должны выйти на первое место. Это восстановит вашу внутреннею гармонию.


Овен 

Открывают тем, кто стучит. Если хотите что-либо получить, не бойтесь об этом попросить. 


Телец

Вы были терпеливы и научились ждать. Пришло время получить за ваши усилия заслуженное вознаграждение. 


Близнецы

Вам могут предложить интересный проект. Соглашайтесь. Он станет вашим прорывом в карьере. 


Рак

Самое время задуматься о будущем своих отношений. Возможно, пришло время перейти на новый уровень.


Лев

К своей цели сейчас лучше идти мелкими, но уверенными шагами. Риск может не оправдать ваших ожиданий.

Дева 

Если вам придет в голову интересная идея, не бойтесь озвучить ее. Она придется по вкусу окружающим и принесет вам успех. 


Весы

Вы на пути перемен к лучшему. Не подгоняйте события и счастье не заставит себя ждать. 


Скорпион 

Если хотите дать о себе знать объекту своей симпатии, действуйте. Результат вас порадует. 


Стрелец

Ваша задача на сегодня - позаботиться о том, чтобы ваши близкие ни в чем не нуждались. Они вскоре отблагодарят вас тем же.


Козерог

Вам придется работать гораздо больше обычного. Дополнительного дохода вам это не принесет. А вот бесценный опыт - несомненно. 


Водолей

Сегодня вас могут посещать мрачные мысли. Попытайтесь их от себя отогнать. Уже вскоре у вас начнется белая полоса в жизни.


Рыбы

День будет очень спокойным. В какой-то момент вам даже может стать скучно. Зато уже вечером вас ожидает фейерверк приятных эмоций. 


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