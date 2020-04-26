Гороскоп для всех знаков зодиака на 26 апреля: позаботьтесь о близких

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Гороскоп для всех знаков зодиака: забота о близких должны выйти на первое место. Это восстановит вашу внутреннею гармонию.
Овен
Открывают тем, кто стучит. Если хотите что-либо получить, не бойтесь об этом попросить.
Телец
Вы были терпеливы и научились ждать. Пришло время получить за ваши усилия заслуженное вознаграждение.
Близнецы
Вам могут предложить интересный проект. Соглашайтесь. Он станет вашим прорывом в карьере.
Рак
Самое время задуматься о будущем своих отношений. Возможно, пришло время перейти на новый уровень.
Лев
К своей цели сейчас лучше идти мелкими, но уверенными шагами. Риск может не оправдать ваших ожиданий.
Дева
Если вам придет в голову интересная идея, не бойтесь озвучить ее. Она придется по вкусу окружающим и принесет вам успех.
Весы
Вы на пути перемен к лучшему. Не подгоняйте события и счастье не заставит себя ждать.
Скорпион
Если хотите дать о себе знать объекту своей симпатии, действуйте. Результат вас порадует.
Стрелец
Ваша задача на сегодня - позаботиться о том, чтобы ваши близкие ни в чем не нуждались. Они вскоре отблагодарят вас тем же.
Козерог
Вам придется работать гораздо больше обычного. Дополнительного дохода вам это не принесет. А вот бесценный опыт - несомненно.
Водолей
Сегодня вас могут посещать мрачные мысли. Попытайтесь их от себя отогнать. Уже вскоре у вас начнется белая полоса в жизни.
Рыбы
День будет очень спокойным. В какой-то момент вам даже может стать скучно. Зато уже вечером вас ожидает фейерверк приятных эмоций.
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