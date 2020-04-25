Курьезное видео: упитанный кот внезапно выбежал на поле во время футбольного матча в Беларуси

Во время пятничного матча футбольных команд "Динамо" и "Смолевичи" в Беларуси игру неожиданно нарушил упитанный трехцветный пушистый кот, который выбежал на поле. Игра транслировалось в прямом эфире, видео с курьезным моментом сразу же попал в соцсети и уже стал поводом для создания мемов.

Так, четверолапый настойчиво пытался ворваться в игру, но с пушистым нарушителем ловко справились болбои. Правда, и после неудавшейся попытки кот не оставил игру – улегся смотреть матч на газоне.

Напомним, в Запорожье на балкон высотки прилетел павлин, появилось видео.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в немецкой церкви мистическим образом прекращал звонить колокол: найден неожиданный виновник этого. Так, в небольшой церквушке в Германии стали происходить странные вещи - иногда вдруг переставали звонить колокола, хотя такое обычно происходит автоматически трижды в день. Члены здешней евангелической общины достаточно долго искали причину. Виной всему оказался енот-полоскун – на церковной крыше он обитал уже несколько лет.

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