Видеофакт: в Запорожье на балкон высотки прилетел павлин

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Жители Запорожья встретили на балконе своей квартиры необычного гостя. На парапете сидел настоящий павлин, которого люди засняли на камеру мобильного и выложили в YouTube.
Известно, что павлины умеют летать, однако как и откуда птица попала на балкон жилого дома, остается загадкой. Интернет-пользователи предполагают, что павлин улетел из зоопарка, а также пишут, что в связи с коронавирусом природа настолько очистилась, что по городу летают столь необычные птицы.
Ранее мы сообщали о том, что британские ученые обнаружили на дне Средиземного моря, между Кипром и Ливаном, невероятную находку - корабли XVII века с сокровищами. Сообщается, что группа из Enigma Shipwrecks Project (ESP) обнаружила 12 кораблей, которые затонули примерно в 1630 году и были заполнены ценными артефактами. Среди них - фарфор ранней китайской династии Мин, древние кофейники, трубки для курения табака, более 360 чашек и блюд и множество других ценных вещей, стоимость которых оценивают в десятки миллионов долларов.
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