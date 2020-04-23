В Средиземном море нашли 12 кораблей с сокровищами (ФОТО)

Британские ученые обнаружили на дне Средиземного моря, между Кипром и Ливаном, невероятную находку - корабли XVII века с сокровищами. Об этом пишет Cyprus Mail.

Сообщается, что группа из Enigma Shipwrecks Project (ESP) обнаружила 12 кораблей, которые затонули примерно в 1630 году и были заполнены ценными артефактами. Среди них - фарфор ранней китайской династии Мин, древние кофейники, трубки для курения табака, более 360 чашек и блюд и множество других ценных вещей, стоимость которых оценивают в десятки миллионов долларов.

Исследователи говорят, что все обнаруженные товары и вещи принадлежат 14-ти культурам и цивилизациям, которые охватывают как восточную сторону земного шара, так и западную. Также ученые, не скрывая радости, добавляют, что для них, археологов, эта находка эквивалентна "открытию новой планеты" для астронома.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.

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