В немецкой церкви мистическим образом прекращал звонить колокол: найден неожиданный виновник этого

Енот-рецидивист в Германии повадился отключать колокольный звон, пишет Deutsche Welle.

Так, в небольшой церквушке в нижнесаксонском Лёвенхагене около Гёттингена стали происходить странные вещи - иногда вдруг переставали звонить колокола, хотя такое обычно происходит автоматически трижды в день. Члены здешней евангелической общины достаточно долго искали причину. Виной всему оказался енот-полоскун – на церковной крыше он обитал уже несколько лет.

Отметим, что животное в церкви никому не мешало, поэтому, можно сказать, енот получил там постоянную прописку. Неизвестно, чем четырехлапому не понравился звон колокола, может, шум мешал, но но каким-то образом енот обнаружил рубильник и начал самовольно отключать автоматическую систему. После обличения проказника ручку прикрутили проволокой. Поэтому еноту теперь придется мириться с колокольным звоном или же искать новое место жительства.

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