Пингвины «захватили» океанариум в Чикаго: необычные видео

По океанариуму Shedd Aquarium в Чикаго продолжают гулять пингвины. Из-за отсутствия посетителей они гуляют по залам и изучают своих соседей. Забавные видео прогулок животных во время карантина публикуют на канале океанариума в Youtube.





Пока океанариум закрыт для публики, персонал по уходу за животными и ветеринары находятся на месте 24/7. Без гостей в здании, смотрители становятся творческими и придумывают занимательные активности для питомцев, чтобы те получали новый опыт.





Недавно на канале появились несколько видеороликов о том, как пингвины с большим интересом прогуливаются по залам здания, к примеру, посетили игровую зону. А еще знакомятся с подводным миром, особенно занятной вышла встреча "черно-белых" с белухами.





Пока океанариум закрыт на карантин и посетителей туда не пускают, пингвины могут свободно гулять помещением. Особый интерес у них вызвали соседи. Около аквариумов с рыбами птицы останавливались чаще всего и подолгу рассматривали подводных жителей. Для птенцов пингвинов, вообще, впервые выпал шанс побывать в тех местах, где раньше бывать им было запрещено. Таким образом сотрудники океанариума хотят еще и развлечь птиц, которые, оказавшись в изоляции, остались без внимания посетителей.

Ранее "Комментарии" писали, что коронавирус пошел на пользу пингвинам из Чикаго. Поскольку увидеть в живую пингвинов сейчас посетители океанариума не могут, работники решили подробно рассказывать о жизни своих подопечных в сети. Тем более они в отпуск уйти не могут, так как должны все время присматривать за живностью и регулярно ее кормить.

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