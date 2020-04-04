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Пингвины «захватили» океанариум в Чикаго: необычные видео

Пока океанариум Shedd Aquarium в Чикаго закрыт на карантин, сотрудники публикуют видео с пингвинами, которые с большим интересом рассматривают своих соседей и свободно разгуливают помещениями

4 апреля 2020, 23:55 2112
Автор:

• Таисия Ерохина

Пингвины «захватили» океанариум в Чикаго: необычные видео

По океанариуму Shedd Aquarium в Чикаго продолжают гулять пингвины. Из-за отсутствия посетителей они гуляют по залам и изучают своих соседей. Забавные видео прогулок животных во время карантина публикуют на канале океанариума в Youtube.


Пока океанариум закрыт для публики, персонал по уходу за животными и ветеринары находятся на месте 24/7. Без гостей в здании, смотрители становятся творческими и придумывают занимательные активности для питомцев, чтобы те получали новый опыт.


Недавно на канале появились несколько видеороликов о том, как пингвины с большим интересом прогуливаются по залам здания, к примеру, посетили игровую зону. А еще знакомятся с подводным миром, особенно занятной вышла встреча "черно-белых" с белухами.


Пока океанариум закрыт на карантин и посетителей туда не пускают, пингвины могут свободно гулять помещением. Особый интерес у них вызвали соседи. Около аквариумов с рыбами птицы останавливались чаще всего и подолгу рассматривали подводных жителей. Для птенцов пингвинов, вообще, впервые выпал шанс побывать в тех местах, где раньше бывать им было запрещено. Таким образом сотрудники океанариума хотят еще и развлечь птиц, которые, оказавшись в изоляции, остались без внимания посетителей.

Ранее "Комментарии" писали, что коронавирус пошел на пользу пингвинам из Чикаго. Поскольку увидеть в живую пингвинов сейчас посетители океанариума не могут, работники решили подробно рассказывать о жизни своих подопечных в сети. Тем более они в отпуск уйти не могут, так как должны все время присматривать за живностью и регулярно ее кормить.


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Источник: https://www.youtube.com/channel/UCZJGWzdEFC9DqJX0igDaxcw
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