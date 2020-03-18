Коронавирус пошел на пользу пингвинам из Чикаго

Коронавирус пошел на пользу пингвинам из океанариума Shedd Aquarium в Чикаго. Впервые за долгое время их выпустили с вольеров и разрешили прогуляться вдоль коридоров. Видео прогулки опубликовали на официальном Instagramm-аккаунте океанариума.

Сам океанариум сейчас закрыт на карантин и посетителей туда не пускают. Поэтому пингвины могут свободно гулять помещением. Особый интерес у них вызвали соседи. Около аквариумов с рыбами птицы останавливались чаще всего и подолгу рассматривали подводных жителей. Например, пингвину по имени Веллингтон пришлась по вкусу экспозиция "Восток Амазонки", где он задержался дольше всего.

Для птенцов пингвинов, вообще, впервые выпал шанс побывать в тех местах, где раньше бывать им было запрещено. Таким образом сотрудники океанариума хотят еще и развлечь птиц, которые, оказавшись в изоляции, остались без внимания посетителей.





Поскольку увидеть в живую пингвинов сейчас посетители океанариума не могут, работники решили подробно рассказывать о жизни своих подопечных в сети. Тем более они в отпуск уйти не могут, так как должны все время присматривать за живностью и регулярно ее кормить. Время от времени сотрудники публикуют в Instagramm видео-отчеты о жизни подводных жителей и пингвинов.

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