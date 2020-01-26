В Украине начала работу "горячая линия" по спасению животных

Центр по спасению экзотических, домашних и бездомных животных "Добрый дом Фельдман Экопарк" запустил "горячую" телефонную линию по оказанию консультационной помощи в случае с нашими меньшими братьями. Об этом сообщает издание NewFormat.

Так, при возникновении неприятного инцидента с животным, можно позвонить по номеру 0-800-302-303, который работает по всей Украине и является абсолютно бесплатным, и получить внятную инструкцию с пошаговым действием.

" Проблемы животных в Украине многогранные: они погибают от браконьеров и теряют среду обитания, их убивают в угоду любителям меха и травят для обучения охотничьих собак, их сбивают автомобили и не меньше, чем люди, они переживают ужас в зоне военных действий. А домашние любимцы очень часто оказываются на улице или страдают от жестокого обращения", - поясняет свою мотивацию основатель службы поддержки Александр Фельдман.

По его словам, операторами на данный момент работают волонтеры, а сама линия находится в тестовом пробном режиме.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал об ужасном пожаре в германском вольере, из-за которого все его обитатели погибли.

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