В зоопарке Германии полностью сгорел вольер с обезьянами, погибли 30 животных

В новогоднюю ночь в зоопарке Крефельда пожар охватил вольер с обезьянами. В тот момент там было 30 животных, и все они погибли, передает пресс-служба учреждения.

По информации полиции, сигнал о возгорании поступил 1 января в начале первого ночи, пожарные были на месте уже через несколько минут, однако к этому времени вольер с животными был уже в огне.





Пожарные смогли предотвратить распространение пламени на другие строения: благодаря их усилиям уцелел расположенный неподалеку "Сад горилл" и обитающее там семейство Кидого. Также сообщается, что в результате ЧП погибли еще две гориллы, несколько шимпанзе и орангутанов, а также более мелкие обезьяны и птицы.

Как сообщало издание "Комментарии", 17 сентября Одесский окружной административный суд запретил Одесскому цирку использовать диких животных в своих выступлениях. Иск подала Госэкоинспекция в Одесской области. В ходе заседания представители истца потребовали ограничить цирк по содержанию, эксплуатации и содержания диких животных, а также исправить ряд нарушений, которые цирк систематически допускал с 2018 года.

Также мы писали о том, что во всех фракциях парламента нардепы объединились в одном: Украине нужен закон, защищающий животных, максимально приближенный к европейским стандартам гуманизации.

"Целью принятия закона является внедрение европейских гуманных ценностей и стандартов животных. Задачей проекта закона является защита животных от жестокого обращения", - говорится в пояснительной записке группы депутатов к поданному ими законопроекту №2351.







