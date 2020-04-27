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Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 апреля: придется преодолевать трудности

Тельцам придется разобраться с кучей дел, а Дев ожидает романтическое приключение

сегодня, 07:31
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 27 апреля: придется преодолевать трудности

Гороскоп для всех знаков зодиака: сегодня придется преодолевать трудности. Однако упорство поможет выйти из ситуации победителем. 


Овен

Сегодня решится проблема, которая давно не давала вам покоя. Справиться с ней поможет близкий человек.


Телец

На вас может свалиться много дел одновременно. Однако, собравшись, вы справитесь со всем на отлично.


Близнецы

Столкнувшись с трудностями, вам не придется просить о помощи. Нужный человек найдет вас сам. 


Рак

Раздражительность буквально поглотит вас. Если не можете справиться с ней самостоятельно, выпейте успокаивающего чая. Вам станет легче. 


Лев

Ваш оптимизм будет притягивать людей, словно магнит. Это поможет достичь успеха в профессиональной сфере.


Дева

Сегодня откроется перспектива романтического приключения. Но решите для себя, насколько вы готовы нырнуть в омут с головой. 


Весы

Вам может показаться, что сейчас для вас не существует ничего невозможного. В чем-то вы правы. Но все же будьте осторожны и рассудительны, чтобы не наделать ошибок. 


Скорпион 

Не зацикливайтесь на возникшей проблеме. Как только вы отпустите ситуацию, все решится само собой. 


Стрелец

Сегодня в вашей жизни могут появиться новые союзники. Но не посвящайте все свое время им, чтобы не растерять старых партнеров. 


Козерог

Беритесь только за те дела, в успех которых вы уверены на сто процентов. Велика вероятность потратить время впустую. 


Водолей

Во второй половине дня вам будет крайне сложно устоять перед соблазнами. Подумайте о последствиях.


Рыбы

Вас может посетить чувство непреодолимой ревности. Но прежде чем устраивать скандал, лучше хорошенько во всем разберитесь. 


Также читайте, какой будет погода в понедельник, 27 апреля.


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