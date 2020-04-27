Синоптики рассказали, где в Украине сегодня ждать дождь

Сегодняшний день в Украине будет солнечным, за исключением лишь восточных регионов: Донецка, Луганска и Харькова. Как рассказали в гидрометцентре, столбики термометров будут показывать от 11 до 18 градусов тепла.





Так, теплее всего будет в Ужгороде, где воздух прогреется до +18 градусов. +14…+16 тепла и солнце прогнозируют во Львове, Луцке, Николаеве и Виннице. На градус прохладнее будет в Киеве, Черкассах, Кропивницком, Одессе, Херсоне, Симферополе, Ровно, Житомире и других городах. Тем временем прохладнее всего в этот день будет в Харькове, Сумах и Луганске, где максимальные отметки достигнут +13-ти градусов.





С завтрашнего дня с каждым днем весна будет набирать обороты. Уже в среду в зависимости от региона столбики термометра поднимутся до 21-22 градусов тепла. В четверг будет так же тепло, однако практически по всей территории Украины пройдут дожди с грозой.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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