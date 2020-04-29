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Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 апреля: обращаем внимание на знаки

Гороскоп для всех знаков зодиака: на Близнецов нахлынет вдохновение, а Скорпионам предстоит взять всю ответственность на себя

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 29 апреля: обращаем внимание на знаки

Совет дня для всех знаков зодиака: судьба может преподнести знаки, разгадав которые, можно достичь успеха. 


Овен

Утро будет казаться бесконечно долгим и скучным. Зато уже во второй половине дня вас ожидает то, что сможет здорово поднять вам настроение. 


Телец

Сегодня вы сможете вдохнуть весну полной грудью и наконец-то по-настоящему расслабиться. Наслаждайтесь. 


Близнецы

Не ищите вдохновение, оно само вас отыщет. Так что готовьтесь творить. 


Рак

Отличный день для самоанализа. Подумайте, что бы вы хотели в себе изменить и смело беритесь за дело. 


Лев

Хочется высказать свое мнение, глядя в глаза человеку, который вам не нравится? Сделайте это. Лицемерие может лишь усугубить ваши отношения. 


Дева

Если быть максимально внимательным и сосредоточенным, то можно найти ту самую золотую жилу, которая принесет вам успех. 


Весы

Вы можете быть слишком чувствительны к критике со стороны. Просто найдите в словах собеседника рациональное зерно, а все остальное отбросьте, как ненужную вам информацию.


Скорпион 

Не слушайте ничьих советов. Сегодня вы и сами в состоянии решить любую проблему и направить ход событий в свою пользу.


Стрелец

Жизнь может преподнести вам важный урок и уберечь от ошибок в будущем. Обращайте внимание на знаки. 


Козерог 

Не нужно искать виновных в ваших неудачах в своем окружении. Задумайтесь, возможно именно вы сделали что-то не так. Еще не поздно все исправить. 


Водолей

Не берите на себя слишком много. Выполните свои задачи, а все остальное оставьте другим. Иначе вашу помощь начнут воспринимать как должное. 


Рыбы

Подумайте, никого ли вы не обидели в последнее время. Сейчас прекрасный период, чтобы налаживать отношения. 


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