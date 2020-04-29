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Предупреждение синоптиков: в Украину пришли продолжительные грозы

В последний день апреля непогода в виде дождя и гроз распространится на всю территорию Украины и продлится минимум по 2 мая включительно

сегодня, 07:00
Автор:

• Елена Волкова

Предупреждение синоптиков: в Украину пришли продолжительные грозы

Сегодня в некоторых областях Украины ожидается по-настоящему весенняя и благоприятная погода. В других же планы на день могут испортить дождь и гроза. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

По информации синоптиков, в западной части страны ожидается до +24 градусов. В частности, такая температура воздуха будет во Львове и Черновцах, на градус ниже - в Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе и Луцке. Впрочем, именно в вышеперечисленных городах ожидаются дожди и грозы. 

Тем временем без осадков и до +23-х тепла будет в Киеве и Чернигове. +19…+21 синоптики прочат Харькову, Сумам, Полтаве и Николаеву. Прохладнее всего 29 апреля будет в Одессе, где столбики термометров будут колебаться от +14-ти до +16-ти градусов.

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В последний день апреля практически всю Украину ожидают ливень и грозы. Собственно, такая же погода будет и в начале мая.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение. Согласно данным Главного центра спецконтроля Государственного космического агентства Украины, эпицентр подземных толчков находился на глубине трех километров в Ужгороде.



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Источник: https://comments.ua/
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