В Украине произошло землетрясение

В ночь на вторник, 28 апреля, в Закарпатской области произошло землетрясение. Согласно данным Главного центра спецконтроля Государственного космического агентства Украины, эпицентр подземных толчков находился на глубине трех километров в Ужгороде.

Исследователи оценили украинское землетрясение, которое произошло в 1:07 ночи, в 2,7 балла по шкале Рихтера. По словам сейсмологов центра, такое землетрясение могли ощутить некоторые люди внутри помещений, особенно на верхних этажах.

Как ранее сообщали "Комментарии", вчера севером Одесской области пронеслась пылевая буря. Зафиксировать ее на видео удалось жителям села Ставрово. Южные регионы Украины страдают, прежде всего, из-за засухи, говорят синоптики. Обильных дождей давно не было. При этом ветра в Одесской области в последнее время достаточно сильны, их сюда принесло вместе с циклоном "Вилли". Они поднимают вверх верхний слой высохшей почвы. Из-за этого и возникают пылевые бури. К примеру, село Ставрово Окнянского района окружено полями. Именно оттуда накануне на дома местных жителей и понесло пылевую тучу.



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