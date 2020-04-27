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Пылевая буря накрыла Одесскую область - видео

Сильный ветер поднял в воздух облака пыли на севере Одесской области

сегодня, 10:49
Автор:

• Виолетта Комаровская

Пылевая буря накрыла Одесскую область - видео

Пылевая буря пронеслась севером Одесской области. Зафиксировать ее на видео удалось жителям села Ставрово. 

Южные регионы Украины страдают, прежде всего, из-за засухи, говорят синоптики. Обильных дождей давно не было. При этом ветра в Одесской области в последнее время достаточно сильны, их сюда принесло вместе с циклоном "Вилли". Они поднимают вверх верхний слой высохшей почвы. Из-за этого и возникают пылевые бури. 

К примеру, село Ставрово Окнянского района окружено полями. Именно оттуда накануне на дома местных жителей и понесло пылевую тучу. 

По данным Украинского гидрометцентра, дождей в Одесской области стоит ждать не ранее, чем в пятницу. До этого дни будут солнечными и почти безоблачными. 

Ранее пылевая буря накрыла Киев и Киевскую область. Это случилось почти две недели тому. Видимость упала до минимальной, а качество воздуха резко ухудшилось. Украинская столица даже возглавила рейтинг городов с самым грязных воздухом в мире. При этом количество опасных веществ в воздухе в некоторые дни превышало норму более чем в 6 раз. Тогда синоптики также связали возникновение пылевой бури с засухой в регионе. 

Фото и видео пылевой бури в Киеве можно посмотреть здесь


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Источник: https://www.facebook.com/RexMacedonem/videos/2273740089589075/?t=0
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