Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.04.2020

BTC/USD

7008.18

ETH/USD

169.67

LTC/USD

42.29

НБУ 16.04.2020

USD/UAH

27.40

EUR/UAH

29.86

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия Киев атаковала пылевая буря, повредился мост (фото, видео)
НОВОСТИ Все новости

Киев атаковала пылевая буря, повредился мост (фото, видео)

В Киеве наблюдается пылевая буря, жителям советуют закрыть окна, а в случае пребывания на улице - отойти от деревьев

сегодня, 17:07
Автор:

• Таисия Ерохина

Киев атаковала пылевая буря, повредился мост (фото, видео)

В Киеве объявлено штормовое предупреждение из-за пылевой бури: видимость является очень низкой, а порывы ветра достигают 17-22 м/сек. Фото и видео "захвата" облаком пыли столицы опубликованы в сети.


В частности из-за сильного ветра обрушилась часть временных конструкций Подольского мостового перехода. Об этом говорится на странице КГГА в Facebook. Отметим, что эти конструкции используют для выполнение работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. А конструкции моста остались неповрежденными. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как пояснили в МВД на странице в Facebook, это погодное явление вызвано изменениями климата: бесснежная зима и отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра: закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. В случае, если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. По возможности укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии. Кроме того, советуют избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

Ранее "Комментарии" писали, что Карпаты завалило снегом: опубликованы эффектные фото.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...