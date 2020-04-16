Киев атаковала пылевая буря, повредился мост (фото, видео)

В Киеве объявлено штормовое предупреждение из-за пылевой бури: видимость является очень низкой, а порывы ветра достигают 17-22 м/сек. Фото и видео "захвата" облаком пыли столицы опубликованы в сети.





В частности из-за сильного ветра обрушилась часть временных конструкций Подольского мостового перехода. Об этом говорится на странице КГГА в Facebook. Отметим, что эти конструкции используют для выполнение работ по антикоррозионной защите металлоконструкций арки моста. А конструкции моста остались неповрежденными. К счастью, обошлось без пострадавших.

Как пояснили в МВД на странице в Facebook, это погодное явление вызвано изменениями климата: бесснежная зима и отсутствие привычной нормы осадков. Как следствие – воздушная эрозия почв, снижение уровня грунтовых вод, что является причинами образования пыли, которую в столицу принес северо-западный ветер.

Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций во время сильного ветра: закрыть окна, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. В случае, если вы оказались на улице, то следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. По возможности укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии. Кроме того, советуют избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними авто.

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