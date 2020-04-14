Карпаты засыпало снегом: опубликованы эффектные фото и видео

Украинские Карпаты засыпало снегом, в частности суровую весну встретили в Драгобрате, Пилипце, Подобовце и Буковеле. Объявлено штормовое предупреждение. Захватывающие кадры "апрельской зимы" можно увидеть на кадрах онлайн-трансляции с камер, установленных на курортах. Также фото и видео публикуют жители в соцсетях.

Как сообщается на странице "Снеголавинная ситуация в украинских Карпатах" в Facebook, значительная снеголавинная опасность, 3 уровня, сохранится сегодня и завтра на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей. Кроме того, возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и больших лавин.

В частности на вершине Пожежевская температура воздуха составляет -2,1 градусов, а высота снежного покрова до 116 см. На снеголавинной станции Плай -4,3 градуса, а снега насыпало 4-5 см. В районе Драгобрата – 1-2 градуса мороза, снега высотой 118 см.

Тогда как Черногорский горный поисково-спасательный пост на своей странице в Facebook сообщает, что на вершине облачно, около 2 градусов мороза, падает снег, а видимость – не более 100 м.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине резко изменится погода: метеорологи сделали предупреждение.

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