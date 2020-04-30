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Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 апреля: осторожность не помешает

Гороскоп для всех знаков зодиака: у Раков появится время, которое можно потратить на себя, а Львам лучше провести день в одиночестве.

сегодня, 07:20
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 апреля: осторожность не помешает

Совет дня для всех знаков зодиака: осторожность может уберечь от неверного решения или даже громкого скандала. 


Овен

Если будете принимать решения сгоряча, рискуете наделать много ошибок. Сегодня лучше продумывать наперед каждый свой шаг. 


Телец

Никому ничего не обещайте. Вы вряд ли сможете выполнить обещанное. 


Близнецы

День обещает приятную встречу. А, возможно, даже и не одну. Будьте готовы, что все произойдет спонтанно. 


Рак

У вас освободится немного времени для себя. Уже с утра стоит спланировать, как его использовать правильно, и продумать подробный план. 


Лев 

Вас может вывести из себя любое неосторожное движение. Если хотите избежать конфликтов, лучше сведите общение с окружающими к минимуму. 


Дева

Нужно подтянуть хвосты и перед долгими выходными разобраться с делами, которые вы все время откладывали на потом. 


Весы

Если не будете торопить события, получите намного больше. Просто идите к своей цели шаг за шагом. 


Скорпион

Сегодня держите около себя телефон. Вы рискуете пропустить очень важный звонок, о ценности которого пока даже не подозреваете.


Стрелец

Возможно, все планы придется отложить на потом. Может случиться что-то непредвиденное, но это к лучшему. 


Козерог

Сегодня вам удастся решить проблему, которую вы откладывали в долгий ящик. Так что будьте готовы к мозговому штурму. 


Водолей

Вас могут посетить множество отличных идей. Однако из-за своей рассеянности вы рискуете многое забыть. Возможно, что-то лучше записать. 


Рыбы

Вы будете крайне медлительны. Из-за этого могут возникнуть недопонимания с руководством. 


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