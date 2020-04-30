Прогноз погоды на майские праздники: синоптики предупреждают о непогоде

Сегодняшний день обещает быть дождливым для некоторых областей Украины. Об этом информируют синоптики гидрометцентра страны.

Так, осадки ожидаются по всей западной Украине, а также в Киеве, Одессе, Чернигове, Сумах и Черкассах. Впрочем, несмотря на дождь, воздух в вышеперечисленных городах прогреется до +23 тепла. На градус ниже и солнечно будет в Полтаве, Харькове, Днепре, Николаеве, Кропивницком. Тем временем в Донецке и Луганске потеплеет до +21…+23 градусов и будет сухо.

Май в Украине начнется с гроз. В гидрометцентре предупреждают, что дожди и грозы будут практически по всей стране, начиная с 1 дня нового месяца, и продлятся, как минимум, по 4 мая включительно. Но, несмотря на осадки, столбики термометра в эти дни покажут до 26 градусов тепла.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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