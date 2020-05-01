Гороскоп для всех знаков зодиака на 1 мая: все придется делать самим

Совет дня для всех знаков зодиака: если хотите чего-то достичь, нужно хорошенько поработать и сделать что-то для достижения цели.





Овен

Найдите время, чтобы разобраться с проблемами близкого вам человека. Возможно, вы единственный, кто может дать ему конструктивный совет.





Телец

Сегодня в вашей голове будет зарождаться довольно много смелых идей. Вы сами удивитесь своей изобретательности. Обязательно испробуйте что-то на практике.





Близнецы

Ваш самоконтроль убережет вас сегодня от любых неудач. Вы полностью будете руководить происходящим.





Рак

Сегодня вас ждут по-настоящему острые ощущения. Не усугубляйте ситуацию и не ищите приключений на свою голову сами.





Лев

Вам давно стоит провести работу над ошибками. Глубокий самоанализ убережет вас от неверных шагов в будущем.





Дева

Не стоит быть слишком упрямым. Скорее всего ваша точка зрения давно устарела, но вы просто не хотите этого признавать.





Весы

Сегодня лучше самому проявлять инициативу. Иначе пальму первенства у вас быстро отнимут и все бонусы достанутся другому.





Скорпион

Сконцентрируйтесь на приятных эмоциях и они максимально приумножатся. Кстати, с плохими эмоциями сработает та же схема.





Стрелец

Чтобы чего-то сегодня достичь, вам придется потрудится. Но в конце вас ждет успех.





Козерог

Даже не пытайтесь прислушаться к своей интуиции. Она будет молчать как рыба. Лучше скорее включите разум.





Водолей

Сегодня возможны непредвиденные расходы. Но не пытайтесь сэкономить, иначе придется платить дважды.





Рыбы

Подходящий день для амурных дел. Новые знакомства, романтический ужин - вот то, что вам сейчас нужно.





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