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Международный день труда: как появился праздник и что под запретом сегодня

1 мая появилась Великобритания, а в США в этот день начали строить первый в мире небоскреб

сегодня, 06:45
Автор:

• Елена Волкова

Международный день труда: как появился праздник и что под запретом сегодня

Сегодня в Украине - официальный выходной день по случаю Международного дня труда. Интересно, что ранее этот праздник именовался Днем международной солидарности трудящихся в память, когда в Чикаго работники устроили забастовку, требуя сократить рабочий день до 8 часов. Обычно 1 мая в мире устраивают праздник, однако в этом году все мероприятия отменили в связи с пандемией. 1 мая в календаре США также является днем права и детского здравоохранения.

В народе же этот день называют Живиным и Кузьмы Огородника. Считается, что высаживая рассаду сегодня можно загадать желание. Исполнится оно, если растения взойдут. Кроме того, народная мудрость гласит, что нельзя никому завидовать, ведь сглаз обернется бумерангом.

Интересны и факты о 1 мая в истории. В этот день в 1707 году состоялось объединение Англии с Шотландией в Великобританию. А в 1884-м в Чикаго (США) начали строить первый в мире небоскреб - 10-этажный дом. В 1899 году в аптеках впервые стали продавать аспирин, а в 1918-м состоялся первый парад Красной Армии в Москве. Именинник 1 мая - режиссер Джон Ву.

Ранее "Комментарии" писали, что май в Украине стартует с гроз, которые уже сегодня разразятся в Ивано-Франковске и Одессе, а завтра охватят всю страну.


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Источник: https://comments.ua/
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