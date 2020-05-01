Предупреждение синоптиков на майские праздники: в Украине разразится гроза

Май в Украине стартует с гроз, которые уже сегодня разразятся в Ивано-Франковске и Одессе, а завтра охватят всю страну. Об этом информирует Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу погоды на 1 мая, в западных областях сегодня ожидается дождь, а столбики термометров покажут от 16-ти до 21-го градуса тепла. Осадки обещают также в Киеве, Чернигове, Черкассах, Кропивницком, Полтаве, Одессе и Николаеве, впрочем, в некоторых городах столбики термометров поднимутся до 23-х тепла. А вот максимальные отметки в +25 градусов ожидаются в Херсоне, Днепре, Запорожье, Донецке и Луганске, где день обещает быть теплым и солнечным.

Завтра дожди и гроза ожидаются практически по всей стране, за исключением лишь Харькова, Луганска, Донецка, Запорожья и Херсона. Несмотря на осадки день будет теплым, а воздух прогреется до +25…+26 градусов тепла. В воскресенье непогода накроет все города Украины без исключения.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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