Гороскоп для всех знаков зодиака на 2 мая: не стоит лениться

Совет дня для всех знаков зодиака: гоните прочь желание полениться. Сейчас это не пойдет на пользу никому.





Овен

Вам не помешает легкая физическая активность. К примеру, небольшая пробежка подарит вам заряд бодрости на несколько дней вперед.





Телец

В этот день предстоит выполнить много скрупулёзной работы. Поверьте в свои силы и непременно со всем справитесь на отлично.





Близнецы

Вы будете излучать притягательную привлекательность. Это поможет вам добиться той цели, которую вы перед собой поставили.





Рак

Сегодня все может валиться из рук. Работы, требующие высокой концентрации внимания, лучше отложить на потом.





Лев

С самого утра в вас может зародиться сомнение в собственных силах. Важные дела лучше отложите на время, пока не обретете внутреннюю гармонию.





Дева

В личной жизни все не на столько гладко, как хотелось бы. Но это временно. Скоро вас ждут перемены к лучшему.





Весы

Чтобы не оказаться сегодня за бортом, следует быть более открытым к окружающим. Ваша отрешенность может отпугивать.





Скорпион

Сегодня в первую очередь разберитесь со своими собственными делами, а затем беритесь помогать другим.





Стрелец

Вам могут что-то недоговаривать и вы это почувствуете. Но это будут делать лишь для того, чтобы избежать лишних расспросов.





Козерог

Не стоит отдавать себя во власть лени. Иначе придется все переделывать по два раза.





Водолей

Сегодня все будет идти четко по плану. Не пытайтесь вносить свои коррективы, это может лишь все испортить.





Рыбы

Постарайтесь обращать внимание на каждую мелочь. Сегодня высока вероятность упустить что-то важное.





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