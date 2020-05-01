Какой будет погода в эти выходные: прогноз синоптиков

В майские выходные в Украине местами ожидаются дожди и грозы. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометеорологического центра.

Так, завтра, 2 мая дожди прогнозируются в западных и центральных регионах Украины. Местами будут грозы, согласно прогнозу. А вот на юге и востоке в субботу – солнечно. Температура воздуха днем составит от 20 до 26 градусов тепла везде, кроме западных областей. Там холоднее – 16-20 градусов тепла. Ночью столбик термометра достигнет отметок 8-11 градусов тепла.

В воскресенье, 3 мая, дожди и грозы охватят уже и южные, и восточные области страны. Также вероятны грозы. Так, осадки в воскресенье ожидаются по всей Украине. Днем температура воздуха в среднем по регионам будет 18-24 градусов тепла, холоднее будет на западе и в Одесской области – 15-18 градусов тепла. Ночью в среднем прогнозируется 6-13 градусов тепла.

Как сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко, 2 мая в Украине основная порция влаги придется на западную часть Украины, а также на Винниччину и Житомирщину. Кроме того, будет вероятность локальных дождей в Сумской, Харьковской, местами в Одесской областях. Однако в большинстве районов востока, центра и юга будет сухая погоду.

"Температура воздуха в субботу составит +18-24 градуса, на западе будет посвежее, +14-18 градусов, на востоке, в Днепре, Кропивницком и их районах местами до +26 градусов, - говорится в сообщении. - В Киеве сегодняшнее кратковременное похолодание сменится завтрашним теплым возвращением к +22 градусам. Существенный дождь - вряд ли, разве что где-то локально".

Синоптик добавила, что воскресенье-понедельник побудут теплыми, а со вторника ожидается похолодание.

Ранее "Комментарии" писали, как появился Международный день труда и что под запретом 1 мая.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!