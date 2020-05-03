Гороскоп для всех знаков зодиака на 3 мая: что поможет получить дополнительный доход

Совет дня для всех знаков зодиака: дополнительный доход может принести любое дело, к которому вы подойдете с любовью.





Овен

Сначала задача будет казаться вам невыполнимой. Все пойдет, как по маслу, как только вы сделаете первый шаг.





Телец

Сегодня вы почувствуете абсолютную свободу. Это позволит вам увидеть те перспективы, которых раньше из-за постоянной загруженности вы не замечали.





Близнецы

Посвятите день любимому делу. Это зарядит вас энергией, что, в свою очередь, положительно отразится и на вашем материальном положении.





Рак

Сегодня не стоит пытаться все держать под контролем. Если отпустите ситуацию, для вас сложится все намного лучше, чем вы планировали.





Лев

Особое внимание стоит обратить на те сигналы, которые посылает вам ваш организм. Чем быстрее вы отреагируете на них, тем меньшими будут последствия.





Дева

Каждый новый шаг будет открывать для вас новые возможности. Поэтому не бойтесь выйти из зоны комфорта.





Весы

Сегодня на ваши плечи ляжет много домашней работы. Лучше выполнить все за один день. Потом у вас будет возможность хорошо отдохнуть.





Скорпион

Не ищите себе оправданий. Лучше проанализируйте свое поведение за последнее время, сделайте выводы и поменяйтесь к лучшему.





Стрелец

Хотите сохранить отношения с близким человеком, будьте с ним максимально откровенны. Разговор по душам поможет найти общий язык.





Козерог

Ваша вспыльчивость сегодня может сыграть против вас. Эмоции какое-то время лучше держать при себе.





Водолей

Ваш любимый человек сделает все, чтобы вы почувствовали себя на седьмом небе. Не мешайте ему воплощать свои планы в реальность.





Рыбы

Если что-то наметили на сегодняшний день, обязательно воплотите это в жизнь. Вам не стоит отступать от плана.





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