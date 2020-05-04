Гороскоп для всех знаков зодиака на 4 мая: бережливость во всем

Совет дня для всех знаков зодиака: будьте бережливы во всем. Не растрачивайте по пустякам ни финансы, ни эмоции.





Овен

Сегодня вы неожиданно для себя обнаружите новый источник вдохновения. Это поможет вам достичь большего, чем вы планировали.





Телец

Новую рабочую неделю вы начнете с новыми силами. Вашей энергии хватит, чтобы успешно справиться со всеми задачами.





Близнецы

Вы можете быть крайне медлительны и это не пойдет вам на пользу. Лучше соберитесь и не откладывайте ничего на потом.





Рак

Не самый удачный период начинать что-то новое. Лучше отложите это на завтра, а сегодня разберитесь со старыми делами.





Лев

Проявите настойчивость. Даже если вам отказали, есть шанс переубедить собеседника и склонить его на свою сторону.





Дева

Вы сегодня можете быть чересчур категоричными и это может задеть кого-то из близких. Иногда на ситуацию полезно посмотреть с разных сторон и попытаться понять позиции, который не совпадают с вашей.





Весы

Если в чем-то сомневаетесь, лучше несколько раз переспросите. Это убережет вас от обидных ошибок.





Скорпион

Вы будете нервничать по пустякам. Иногда на некоторые неудачи лучше просто закрыть глаза.





Стрелец

Вам придется считать чужие деньги. Но вам самим это принесет неплохой доход.





Козерог

Вам стоит поделиться своим опытом с окружающими, особенно если он был болезненным. Вы можете уберечь других от ошибок.





Водолей

Если возникло желание бросить все и хлопнуть дверью, вспомните ради чего вы все начинали. Это поможет обуздать эмоции.





Рыбы

Очень большое значение для вас имеет первая половина дня. Как проведете это время, так и сложится вся неделя.





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