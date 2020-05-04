Осторожно, грозы: синоптики сделали предупреждение насчет погоды в Украине

Сегодня по всей Украине ожидаются дожди и грозы. Об этом предупреждает гидрометцентр страны.

Так, на западной Украине непогода будет сопровождаться самой низкой для страны температурой в этот день. Во Львове, Тернополе и Луцке прогнозируют +15…+17 тепла, на градус выше будет в Ужгороде, Ивано-Франковске, Черновцах, Житомире, Виннице и других городах западного региона. До +20-ти градусов ожидается в Киеве, до +22-х - в Одессе, Черкассах, Кропивницком и Чернигове. Максимальные отметки этого дня - 25 градусов тепла - будут в Харькове, Донецке, Луганске, Запорожье и Днепре.

Непогода в виде дождя с грозой продлится до четверга, но уже в пятницу выглянет солнце. Впрочем, столбики термометров опустятся: максимальные отметки в этот день составят 17 градусов тепла.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

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