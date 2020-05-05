Гороскоп для всех знаков зодиака на 5 мая: включаем фантазию и экономим

Совет дня для всех знаков зодиака: существующие ресурсы лучше экономить, а заработать больше поможет фантазия.

Овен

Человек, о котором, как вам казалось, вы знаете абсолютно все, может открыться для вас абсолютно с другой стороны. Лучше быть готовым ко всему: и к хорошему, и к плохому.





Телец

Самое время начать внедрять в жизнь то, о чем вы давно мечтаете. Для этого все складывается наилучшим образом.





Близнецы

Обращайте внимание на детали. Они могут рассказать вам гораздо больше, чем вы думаете.





Рак

Сегодня ваши догадки относительно второй половинки подтвердятся. Но все же не рубите с плеча и все хорошенько обдумайте.





Лев

Вы можете потерять смысл того, чем занимаетесь. Но это лишь временное явление и связано оно с вашим тревожным настроением. Скоро все пройдет.





Дева

Если давно вынашиваете план, как заработать больше денег, настало время воплотить его в реальность. Сегодня удача на вашей стороне.





Весы

Сегодня вы можете получить выгодное предложение, которое поможет значительно улучшить материальное положение.





Скорпион

Вас будут делать счастливым простые вещи. Главное, научитесь замечать прекрасное в обыденном.





Стрелец

Личная жизнь сегодня может помешать вашей работе. Постарайтесь найти между этими двумя сферами оптимальный баланс.





Козерог

Вашему партнеру может показаться, что вы охладели. Чтобы избежать ссоры, сегодня между работой и личной жизнью выберите второе.





Водолей

Ваша экономность сегодня даст свои плоды. И именно сейчас вы можете смело потратить какую-то сумму на себя.





Рыбы

Чтобы расставить все по местам в своей голове, отправляйтесь на прогулку. Смена обстановки пойдет вам на пользу.





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