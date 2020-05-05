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Синоптики сделали предупреждение насчет погоды в Украине в ближайшие дни

Солнце в Украину вернется в пятницу: температура составит максимум 20 градусов, однако на востоке возможны дожди

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики сделали предупреждение насчет погоды в Украине в ближайшие дни

Метеорологи вновь предупреждают украинцев о плохой погоде. Согласно прогнозу гидрометцентра страны, по всей Украине 5 мая ожидаются дожди и грозы, а в некоторых регионах похолодает.

Так, всего +14…+16 градусов ожидается в Ужгороде. Чуть теплее - до +17-ти - обещают сегодня во Львове и Ивано-Франковске. В Киеве 5 мая прогнозируют до 19-ти тепла, как в Черкассах , Полтаве, Кропивницком и Сумах . До +21 передают в Харькове, Николаеве, Запорожье и Донецке. А  теплее всего в этот день будет в Луганске, где столбики термометров поднимутся до 22-х градусов тепла.

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Столь нерадужная погода продлится в Украине еще два дня. Солнце вернется в пятницу: температура составит максимум 20 градусов, однако на востоке возможны дожди.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: https://comments.ua/
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