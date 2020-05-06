Гороскоп для всех знаков зодиака на 6 мая: начатое лучше довести до конца

Совет дня для всех знаков зодиака: не стоит откладывать начатое на потом. Рискуете никогда не поставить точку.





Овен

Вы можете сегодня страдать от забывчивости. Если боитесь упустить что-то важное, лучше поставьте напоминание на свой мобильный.





Телец

Вам могут вскружить голову романтические чувства. Только не начинайте сразу строить серьезные планы. Позвольте ситуации развиваться постепенно.





Близнецы

Этот день не будет слишком легким, однако он обещает быть интересным. Каждая новая задача будет для вас вызовом, с которым вы успешно справитесь.





Рак

Сорвать планы могут резкие перепады настроения. Возможно, вы просто устали и нуждаетесь в качественном отдыхе.





Лев

Лучше с самого утра составить список дел, которые необходимо закончить к концу дня. Все, что запланировано заранее, получится осуществить.





Дева

Не пытайтесь делать несколько дел одновременно. Есть риск потерпеть поражение. Многозадачность - это сегодня не про вас.





Весы

Вам могут указывать, что вам делать. И как раз сегодня лучше прислушаться к этим словам.





Скорпион

Возможно, чтобы достичь успеха, вам придется рискнуть. Главное, не перегибайте палку.





Стрелец

Сегодня может произойти резкий жизненный поворот. Однако все перемены к лучшему, и вы сами это почувствуете.





Козерог

Вы можете быть слишком впечатлительны. Если есть возможность избежать стрессов и ярких эмоций, сегодня это лучше сделать, не задумываясь.





Водолей

Позаботьтесь о собственном здоровье. Профилактика - все же лучше, чем лечение.





Рыбы

Вы услышите новость, которая на некоторое время может выбить вас из колеи. Скорее всего, это будет хорошая новость.





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