Язык

Українська

Русский

Coinspot 05.05.2020

BTC/USD

8894.02

ETH/USD

206.47

LTC/USD

46.79

НБУ 05.05.2020

USD/UAH

27.15

EUR/UAH

29.50

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:ratings
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество события Как с 11 мая будут работать парки, скверы, прибрежные зоны и спортплощадки: опубликовано распоряжение Минздрава
НОВОСТИ Все новости

Как с 11 мая будут работать парки, скверы, прибрежные зоны и спортплощадки: опубликовано распоряжение Минздрава

Согласно распоряжению Минздрава, в парках позволят проводить пробежки, а вот аттракционы работать и после ослабления карантина с 11 мая не будут

сегодня, 18:44
Автор:

• Таисия Ерохина

Как с 11 мая будут работать парки, скверы, прибрежные зоны и спортплощадки: опубликовано распоряжение Минздрава

С ослаблением карантина в Украине с 11 мая разрешат заниматься спортом в парках и на спортплощадках, посещать скверы и музеи под открытым небом. Об этом говорится в распоряжении Министерства здравоохранения.

Так, в Минздраве перечислили рекомендации относительно работы парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортплощадок. В частности администрация этих зон отдыха должна разместить информацию о важности социального дистанцирования, индивидуальных средств защиты. На территории должны быть туалеты, где обязательно есть жидкое мыло, антисептики, проводится регулярная уборка и дезинфекция помещений. Все еще запрещается проведение организованных мероприятий и событий в вышеуказанных зонах отдыха, также запрещено функционирование аттракционов.

Отмечается, что посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек. А также можно использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением должного социального дистанцирование и правил, установленных администрацией.

Как сообщалось, в Украине решено ослабить карантинные ограничения. Так, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как будут работать магазины и общественный транспорт после 11 мая.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://moz.gov.ua/uploads/ckeditor/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...