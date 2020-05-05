Как с 11 мая будут работать парки, скверы, прибрежные зоны и спортплощадки: опубликовано распоряжение Минздрава

С ослаблением карантина в Украине с 11 мая разрешат заниматься спортом в парках и на спортплощадках, посещать скверы и музеи под открытым небом. Об этом говорится в распоряжении Министерства здравоохранения.

Так, в Минздраве перечислили рекомендации относительно работы парков, скверов, садов, оранжерей и музеев под открытым небом, лесопарковых и прибрежных зон, открытых спортплощадок. В частности администрация этих зон отдыха должна разместить информацию о важности социального дистанцирования, индивидуальных средств защиты. На территории должны быть туалеты, где обязательно есть жидкое мыло, антисептики, проводится регулярная уборка и дезинфекция помещений. Все еще запрещается проведение организованных мероприятий и событий в вышеуказанных зонах отдыха, также запрещено функционирование аттракционов.

Отмечается, что посетители имеют право пользоваться зонами отдыха с соблюдением индивидуальных мер профилактики и в группах не более 3 человек. А также можно использовать рекреационные зоны для индивидуальных пробежек и занятий спортом с соблюдением должного социального дистанцирование и правил, установленных администрацией.

Как сообщалось, в Украине решено ослабить карантинные ограничения. Так, премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, как будут работать магазины и общественный транспорт после 11 мая.

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