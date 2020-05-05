Ослабление карантина в Украине: премьер рассказал, как будут работать магазины и общественный транспорт после 11 мая

Первый этап ослабления карантина в Украине начнется уже 11 мая. О том, как будут работать торгово-развлекательные центры (ТРЦ), а также общественный транспорт на своей странице в Facebook разъяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.



Так, глава правительства сообщил, что городской транспорт продолжит работать в том же режиме, как работает по состоянию на сегодняшний день. В то же время городские головы смогут принимать решение об увеличении его количества, а также о графике работы индивидуально, с учетом ситуации с заболеваемостью в своем городе.

Метро в Украине должно заработать не раньше третьего этапа ослабления карантина, сообщил премьер. Кроме того, работать оно будет с определенными ограничениями и для отдельных категорий населения. Полноценно метрополитен должен заработать только на четвертом этапе ослабления карантина.

Денис Шмыгаль также напомнил, что с 11 мая в Украине должны возобновить работу ТРЦ. Правда они также будут работать с ограничениями: зоны развлечений, детские зоны, кинотеатры и фудкорты будут закрыты, так как являются зонами массового скопления людей. Магазины будут работать только по разработанному Министерством здравоохранения алгоритму.

Премьер отметил, что с учетом того, что в мире продолжает расти количество больных коронавирусом COVID-19, отменить все карантинные меры нельзя – мы можем получить резко тысячи больных по всех стране. С 11 мая в нашей стране будет работать "адаптивный карантин", если ситуация будет оставаться стабильной, то после 22 мая карантин также будет продолжаться, но со следующими этапами послабления.

В то же время, по словам Шмыгаля, если в стране будут и дальше фиксировать очаги вспышек заболевания, то государственная и областные комиссии ТЭБ и НС будут принимать соответствующие решения об усилении карантинных мер в отдельных областях, городах, деревнях или даже отдельных заведениях.

Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин продлил карантин в Украине до 22 мая, однако с 11-го вводит множество ослаблений. Согласно решению правительства, через неделю начнут работу парки, скверы, зоны отдыха, музеи, библиотеки. Начнут принимать клиентов стоматологи, аудиторы, адвокаты, нотариусы, а также заработают парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны, летние площадки кафе и ресторанов, наладится оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах, сервис бытовой техники. Всё – при соблюдении противоэпидемических мероприятий. Новое решение Кабмина и его последствия для портала “Комментарии” оценили эксперты.

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