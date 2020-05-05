Ослабление карантина в Украине: премьер рассказал, как будут работать магазины и общественный транспорт после 11 мая

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Первый этап ослабления карантина в Украине начнется уже 11 мая. О том, как
будут работать торгово-развлекательные центры (ТРЦ), а также общественный
транспорт на своей странице в Facebook разъяснил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Так, глава правительства сообщил, что городской транспорт продолжит
работать в том же режиме, как работает по состоянию на сегодняшний день. В то
же время городские головы смогут принимать решение об увеличении его
количества, а также о графике работы индивидуально, с учетом ситуации с
заболеваемостью в своем городе.
Метро в Украине должно заработать не раньше третьего этапа ослабления
карантина, сообщил премьер. Кроме того, работать оно будет с определенными
ограничениями и для отдельных категорий населения. Полноценно метрополитен
должен заработать только на четвертом этапе ослабления карантина.
Денис Шмыгаль также напомнил, что с 11 мая в Украине должны возобновить
работу ТРЦ. Правда они также будут работать с ограничениями: зоны развлечений,
детские зоны, кинотеатры и фудкорты будут закрыты, так как являются зонами
массового скопления людей. Магазины будут работать только по разработанному
Министерством здравоохранения алгоритму.
Премьер отметил, что с учетом того, что в мире продолжает расти количество
больных коронавирусом COVID-19, отменить все карантинные меры нельзя – мы можем
получить резко тысячи больных по всех стране. С 11 мая в нашей стране будет
работать "адаптивный карантин", если ситуация будет оставаться стабильной, то
после 22 мая карантин также будет продолжаться, но со следующими этапами послабления.
В то же время, по словам Шмыгаля, если в стране будут и дальше фиксировать очаги вспышек заболевания, то государственная и областные комиссии ТЭБ и НС будут принимать соответствующие решения об усилении карантинных мер в отдельных областях, городах, деревнях или даже отдельных заведениях.
Ранее "Комментарии" писали, что Кабмин продлил
карантин в Украине до 22 мая, однако с 11-го вводит множество ослаблений.
Согласно решению правительства, через неделю начнут работу парки, скверы, зоны
отдыха, музеи, библиотеки. Начнут принимать клиентов стоматологи, аудиторы,
адвокаты, нотариусы, а также заработают парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны, летние площадки кафе и ресторанов, наладится
оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, тренировки в
командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах, сервис
бытовой техники. Всё – при соблюдении противоэпидемических мероприятий. Новое
решение Кабмина и его последствия для портала “Комментарии” оценили эксперты.
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