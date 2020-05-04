Правительство продлило карантин: чего ждать украинцам

Кабмин позволил работу с 11 мая парков, скверов, зон отдыха, музеев, библиотек, стоматологов, аудиторов, адвокатов, нотариусов, парикмахерских, маникюрных, педикюрных салонов, салонов красоты, летних площадок кафе и ресторанов, работу заведений общественного питания на вынос, оптовую и розничную торговлю непродовольственными товарами (кроме зон развлечений и питания, детских зон в торгово-развлекательных центрах), тренировки в командных видах спорта для профессиональных команд на закрытых базах, сервис бытовой техники. Всё – при соблюдении противоэпидемических мероприятий.



"Прогнозировать полное снятие карантина невозможно"

По словам политического аналитика, экономиста Дениса Гаевского, ситуация развивается так, как и предполагали независимые эксперты.

"Изначально было понятно, что рано или поздно в нашей стране экономические моменты начнут брать верх над эпидемической ситуацией, – говорит эксперт. – Украина, в отличие от Китая, США и большинства стран ЕС, не имеет возможности купировать экономические проблемы, вызванные карантинными мерами. У нас наблюдается катастрофические падение уровня доходов населения, резкий рост безработицы. К тому же, украинцы менее дисциплинированы, чем те же китайцы, американцы или европейцы. И карантин – в силу разных обстоятельств – в Украине нарушается. Так что его, безусловно, следовало смягчить. К тому же, сыграла роль избирательное применение карантина. Та самая несправедливость, которая вывела на улицы с протестами представителей, прежде всего, малого бизнеса. Они возмущались, почему крупным торговым сетям разрешают работать, а малому бизнесу выписывают штрафы за попытку восстановить хозяйственную деятельность. У правительства просто не было выбора – пришлось смягчать карантин. При этом продляя его".

Денис Гаевский считает, что очередное продление карантина – не последнее.

"Ежесуточно у нас фиксируется более 400 заболевших, – напоминает эксперт. – Учитывая, что проводится крайне малое количество тестов, реальная картина с инфицированными явно еще хуже. Так что говорить о каких-то точных сроках окончания карантина – невозможно. Но даже если его опять продлят, будет и очередное смягчение запретных мер".

"Люди могут перестать исполнять решения правительства"

"Правительство продолжило карантин до 22 мая, постепенно облегчая его условия. Премьер-министр Денис Шмыгаль оптимистически отозвался о ситуации с заболеваемостью в Украине. Он даже отметил законопослушность украинцев в соблюдении мер карантина. Хотя тут должно быть понятно другое. Если власть принимает адекватные решения, то и граждане их исполняют", – отмечает политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития, кандидат философских наук Юрий Подорожний.

По словам эксперта, в правительстве понимают, что не стоит осложнять ситуацию с карантином, когда люди просто перестанут исполнять решения правительства.

"Тем более, что триггером в завершении карантина и шатком компромиссе власти и общества стал "слуга народа" Николай Тищенко (речь о его работающем ресторане "Велюр" – прим. ред.). Людей возмутило, что представитель власти совершенно хамским образом нарушает ограничения. Собственно, народный депутат запустил процессы разрушения с трудом выстроенных властью мер по защите людей от коронавируса", – подчеркивает Подорожний.

Добавила масла в огонь и ситуация с якобы гуманитарной помощью из Китая и встречей президентом Зеленским самолета "Мрія". Рейс на поверку оказался не без коммерческой составляющей, осевшей на полках торговой сети "Эпицентр", работа которой также вызывает массу вопросов.

"Потому не анонсированное заседание правительства в срочном порядке и ввело меры по ослаблению карантина, – уверен Юрий Подорожний. – Однако все прекрасно понимают, что пока не будет снят запрет на работу общественного транспорта, пассажирских перевозок, страна будет парализованной".

По мнению политтехнолога, карантин можно прекращать или усиливать, имея статистику по заболевшим продавцам в супермаркетах.

"Ведь они были в наибольшем контакте с населением – и ситуация по ним показательна, – поясняет Подорожний. – В отличие от до сих пор катастрофической ситуации с медиками, которые контактируют с больными и находятся в особой зоне риска. Я считаю, что решения правительства должны приниматься не в связи с политической или общественной необходимостью, а на основе статистики и решений специалистов-эпидемиологов".

"Карантин как метод борьбы с малым бизнесом"

Экономический эксперт Владислав Банков уверен: все карантинные мероприятия показали абсолютную несостоятельность и неэффективность нашего правительства.

"Экономике страны нанесен ущерб, который окажет влияние на ее развитие на несколько лет, – подчеркивает эксперт. – Прямые потери бюджета составили несколько десятков миллиардов гривень. Ущерб нанесенный частному сектору, не поддается исчислению. Вместо проведения мероприятий с доказанной эффективностью власть использовала карантин как инструмент борьбы с мелким и средним предпринимательством. Разрешая работу бизнеса олигархов (вполне возможно – на коррупционной основе) и убивая на корню малый и средний бизнес".

Владислав Банков напоминает о запрете находиться на свежем воздухе с одной стороны – и сотнях покупателей в эпицентрах, сетевых супермаркетах, в ограниченном закрытом пространстве – с другой. О неработающих уличных кофейнях, но – заполненном посетителями ресторане народного депутата. О запуганных гражданах (которые даже находясь в одиночку в собственной машине надевают маску), и группе полицейских, откровенно игнорирующих требования карантина.

"Даже полная отмена карантина, не в состоянии быстро исправить ситуацию, не говоря о частичной, – считает экономист. – Пройдет достаточно много времени, прежде, чем страна оправится от неадекватных действий нашего правительства и сможет восполнить потерю средств разворованных чиновниками на "борьбе с пандемией"".

Как сообщал портал "Комментарии", 11 мая в Украине ослабят карантин, и свои двери откроют салоны красоты, рестораны на вынос, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и многое другое. О новом режиме, в котором украинцам придется жить и работать, как минимум, до 22 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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