Новый карантин в Украине: что откроют 11 мая

Уже 11 мая в Украине ослабят карантин, и свои двери откроют салоны красоты, рестораны на вынос, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и многое другое. О новом режиме, в котором украинцам придется жить и работать, как минимум, до 22 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"До 11 числа у бизнесменов должна быть уверенность, что их заведения откроются. Нужно закупить продукты, приготовить заведения, провести противоэпидемические мероприятия", - говорит премьер.

По его словам, в Украине заработают:

стоматологи;

адвокаты и нотариусы;

аудиторы;

сервисы по ремонту бытовой техники;

парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны;

летние площадки кафе и ресторанов;

оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТЦ)

заведения бытового обслуживания населения.

Кроме того, уже с 11 мая откроются парки и скверы, а также библиотеки и музеи.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правительства Денис Шмыгаль сообщил об адаптивном карантине, который планируют ввести с 11 мая.

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