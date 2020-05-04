Новый карантин в Украине: что откроют 11 мая

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Уже 11 мая в Украине ослабят карантин, и свои двери откроют салоны красоты, рестораны на вынос, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами и многое другое. О новом режиме, в котором украинцам придется жить и работать, как минимум, до 22 мая, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
"До 11 числа у бизнесменов должна быть уверенность, что их заведения откроются. Нужно закупить продукты, приготовить заведения, провести противоэпидемические мероприятия", - говорит премьер.
По его словам, в Украине заработают:
стоматологи;
адвокаты и нотариусы;
аудиторы;
сервисы по ремонту бытовой техники;
парикмахерские, маникюрные, педикюрные салоны;
летние площадки кафе и ресторанов;
оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами (кроме зон развлечений, питания, фудкортов, кинотеатров, детских зон в ТЦ)
заведения бытового обслуживания населения.
Кроме того, уже с 11 мая откроются парки и скверы, а также библиотеки и музеи.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава правительства Денис Шмыгаль сообщил об адаптивном карантине, который планируют ввести с 11 мая.
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