Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 мая: эмоции поднимут бурю

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Совет дня для всех знаков зодиака: эмоции могут выйти из-под контроля и создать вокруг вас разрушающую бурю.
Овен
Вам не мешало бы добавить в жизнь немного красок. Вы сами отбираете у себя ощущение счастья.
Телец
Вам могут вернуть то, что вы уже даже не надеялись получить. Распорядитесь этими финансами или вещами так, как вам захочется.
Близнецы
Вас может с самого утра посетить мрачное настроение. Чтобы избавиться от него, проведите вечер с друзьями.
Рак
Вам придется разрываться между работой и личной жизнью. Скорее всего, придется сделать непростой выбор.
Лев
Вам не придется долго искать правильное решение. Оно уже в вашей голове.
Дева
Пусть вас не вводит в заблуждение затишье, которое началось в вашей жизни. Сегодня может начаться внезапная буря. Но не переживайте, она закончится также внезапно.
Весы
Вам следует разобраться в собственных чувствах. Если ощущаете пустоту, возможно самое время ее заполнить.
Скорпион
Если будете говорить всем только правду, вас звезды за это непременно отблагодарят. Кому-то сейчас гораздо важнее услышать от вас конструктивную критику, чем сладкую ложь.
Стрелец
Будьте бережливыми и ваши финансы хорошо приумножатся. Ими следует распорядиться с умом.
Козерог
Во всем ищите баланс. Сегодня высока вероятность перегнуть палку и попасть в неловкое положение.
Водолей
Вам может показаться, что ваш любимый человек специально делает все вам на зло. Но возможно причины такого поведения кроются в вас.
Рыбы
Смело берите инициативу на себя. Сегодня вы лидер и можете привести свою команду к успеху.
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