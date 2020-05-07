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Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 мая: эмоции поднимут бурю

Гороскоп для всех знаков зодиака: Скорпионам лучше говорить только правду, а Стрельцам быть бережливыми

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 мая: эмоции поднимут бурю

Совет дня для всех знаков зодиака: эмоции могут выйти из-под контроля и создать вокруг вас разрушающую бурю.


Овен

Вам не мешало бы добавить в жизнь немного красок. Вы сами отбираете у себя ощущение счастья. 


Телец

Вам могут вернуть то, что вы уже даже не надеялись получить. Распорядитесь этими финансами или вещами так, как вам захочется. 


Близнецы

Вас может с самого утра посетить мрачное настроение. Чтобы избавиться от него, проведите вечер с друзьями.


Рак

Вам придется разрываться между работой и личной жизнью. Скорее всего, придется сделать непростой выбор.


Лев

Вам не придется долго искать правильное решение. Оно уже в вашей голове. 


Дева

Пусть вас не вводит в заблуждение затишье, которое началось в вашей жизни. Сегодня может начаться внезапная буря. Но не переживайте, она закончится также внезапно. 


Весы

Вам следует разобраться в собственных чувствах. Если ощущаете пустоту, возможно самое время ее заполнить. 


Скорпион

Если будете говорить всем только правду, вас звезды за это непременно отблагодарят. Кому-то сейчас гораздо важнее услышать от вас конструктивную критику, чем сладкую ложь. 


Стрелец

Будьте бережливыми и ваши финансы хорошо приумножатся. Ими следует распорядиться с умом. 


Козерог 

Во всем ищите баланс. Сегодня высока вероятность перегнуть палку и попасть в неловкое положение. 


Водолей

Вам может показаться, что ваш любимый человек специально делает все вам на зло. Но возможно причины такого поведения кроются в вас. 


Рыбы

Смело берите инициативу на себя. Сегодня вы лидер и можете привести свою команду к успеху.


Также читайте, какой будет погода в четверг, 7 мая.



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