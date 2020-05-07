Гороскоп для всех знаков зодиака на 7 мая: эмоции поднимут бурю

Совет дня для всех знаков зодиака: эмоции могут выйти из-под контроля и создать вокруг вас разрушающую бурю.





Овен



Вам не мешало бы добавить в жизнь немного красок. Вы сами отбираете у себя ощущение счастья.





Телец

Вам могут вернуть то, что вы уже даже не надеялись получить. Распорядитесь этими финансами или вещами так, как вам захочется.





Близнецы

Вас может с самого утра посетить мрачное настроение. Чтобы избавиться от него, проведите вечер с друзьями.





Рак

Вам придется разрываться между работой и личной жизнью. Скорее всего, придется сделать непростой выбор.





Лев

Вам не придется долго искать правильное решение. Оно уже в вашей голове.





Дева

Пусть вас не вводит в заблуждение затишье, которое началось в вашей жизни. Сегодня может начаться внезапная буря. Но не переживайте, она закончится также внезапно.





Весы

Вам следует разобраться в собственных чувствах. Если ощущаете пустоту, возможно самое время ее заполнить.





Скорпион

Если будете говорить всем только правду, вас звезды за это непременно отблагодарят. Кому-то сейчас гораздо важнее услышать от вас конструктивную критику, чем сладкую ложь.





Стрелец

Будьте бережливыми и ваши финансы хорошо приумножатся. Ими следует распорядиться с умом.





Козерог

Во всем ищите баланс. Сегодня высока вероятность перегнуть палку и попасть в неловкое положение.





Водолей

Вам может показаться, что ваш любимый человек специально делает все вам на зло. Но возможно причины такого поведения кроются в вас.





Рыбы

Смело берите инициативу на себя. Сегодня вы лидер и можете привести свою команду к успеху.





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