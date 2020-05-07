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Синоптики рассказали, когда и в какие области Украины вернется хорошая погода

Завтра в западной части страны выглянет солнце, но остальные области останутся под куполом циклона

сегодня, 06:30
Автор:

• Елена Волкова

Синоптики рассказали, когда и в какие области Украины вернется хорошая погода

Гроз, которые с минувшей недели охватили всю Украину, сегодня не ожидается. Однако, по информации гидрометцентра страны, 7 мая похолодает, а день выдастся дождливым (смотри карту).

Так, прохладнее всего - от 11-ти до 13-ти градусов тепла - будет в Киеве и Черновцах. На градус теплее, по словам синоптиков, будет во Львове, Ивано-Франковске, Ужгороде, Тернополе, Хмельницком, Житомире, Чернигове и Одессе. Тем временем в Сумах и Полтаве передают до 16-ти тепла, а в Харькове, Днепре, Симферополе и Херсоне - до +17-ти. Выше, чем в других регионах, столбики термометров поднимутся в Луганске: здесь ожидается до 20 градусов тепла.

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Завтра в западной части страны выглянет солнце, но остальные области останутся под куполом циклона. А вот в выходные в Украину вернется хорошая погода: грозу передают лишь местами, преимущественно, в стране будет тепло и сухо.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции. Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.


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Источник: comments.ua
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