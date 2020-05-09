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Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая: время быть продуктивным

Гороскоп для всех знаков зодиака: Тельцам не стоит лениться, а Девы окажутся в плену романтики

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 9 мая: время быть продуктивным

Совет дня для всех знаков зодиака: используйте свое время максимально продуктивно, чтобы достичь успеха. 


Овен

Сегодня вам будет крайне непросто найти общий язык с окружающими. Решение сложных вопросов лучше отложить на потом. 


Телец

Не стоит поддаваться лени. Лучше сегодня провести этот день продуктивно, чтобы потом не пришлось делать в два раза больше работы. 


Близнецы

В вашем окружении может появится человек, которому вы очень сильно понравитесь. Но перерастет ли эта симпатия в нечто большее, решать только вам. 


Рак

Работа потребует от вас максимальной концентрации. Постарайтесь ничего не упустить и будьте крайне осторожны с деталями. 


Лев

Новость, которую вы получите с самого утра, может выбить вас из колеи. Но если сможете обуздать свои эмоции, то серьезных последствий это иметь не будет. 


Дева

Вас может захлестнуть волной романтики. Но не забывайте, что дела сами себя не сделают. 


Весы

Вам следует пересмотреть свои планы на ближайшее время. Возможно, вам стоит уделить больше времени отдыху. 


Скорпион

Постарайтесь сегодня быть максимально открытым. Это позволит обрести новые полезные знакомства, которые в будущем помогут вам достичь успеха в профессиональной сфере. 


Стрелец

Вам нужно уделить время общению с природой. Это поможет вам восстановить силы и внутренний баланс. 


Козерог

Ваши родные нуждаются в вашем внимании. Постарайтесь найти для них время в своем плотном графике. 


Водолей

Сегодня вечером вам предстоит провести время в шумной компании. Позитивных эмоций, полученных во время отдыха, хватит еще надолго. 


Рыбы

Обратите внимание на свой рацион. Чтобы не было проблем со здоровьем, от вредной пищи пока лучше отказаться. 


Читайте также, какой будет погода в субботу, 9 мая. 


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