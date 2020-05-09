Прогноз погоды на 9 мая: в каких регионах сегодня будет теплее всего

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Сегодня, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в
восточной части страны кратковременные дожди, местами с грозами. Об этом
свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Температура воздуха днем прогреется до 13-18
градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 4-9 градусов тепла. На западе
страны и в Одесской области ожидается до 21 градуса тепла.
Самая теплая погода сегодня ожидается в Закарпатской
области, там столбики термометров сегодня поднимутся до +19…+21 градуса.
Холоднее всего сегодня будет в Сумской области, там столбики термометров 9 мая поднимутся
до +13…+15 градусов.
Ветер западный и северо-западный, 5-10 м / с.
Ранее "Комментарии" писали, что ученые предупреждают о надвигающихся магнитных
бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом
месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления
произойдут дважды. Так, ближайшие магнитные бури ожидаются 18, 19 и 21 мая.
Исследователи говорят, что колебания в атмосфере будут легкими, однако пожилые
люди и метеочувствительные все же могут ощутить их на себе. В июне вспышек
будет две: 8 и 9 числа. Причем вторая будет довольно сильной, и ее ощутят не
только метеозависимые люди.
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