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Календарь магнитных бурь: ожидаем две серии по несколько колебаний подряд

По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три магнитные бури, а в июне такие явления произойдут дважды

сегодня, 16:25
Автор:

• Елена Волкова

Календарь магнитных бурь: ожидаем две серии по несколько колебаний подряд

Ученые предупреждают о надвигающихся магнитных бурях. По информации Лаборатории рентгеновской астрономии солнца, в этом месяце человечество ожидает три вспышки подряд, а в июне такие явления произойдут дважды.

Так, ближайшие магнитные бури ожидаются 18, 19 и 21 мая. Исследователи говорят, что колебания в атмосфере будут легкими, однако пожилые люди и метеочувствительные все же могут ощутить их на себе. В июне вспышек будет две: 8 и 9 числа. Причем вторая будет довольно сильной, и ее ощутят не только метеозависимые люди.

Стоит учесть, что самыми частыми реакциями на вспышки Солнца является головная боль, перепады давления, слабость, быстрая утомляемость и перепады настроения. Чтобы помочь организму справиться со всем вышеперечисленным, следует больше дышать свежим воздухом, спать не менее 8 часов в сутки, отказаться от вредных привычек и избегать стрессов.

Ранее “Комментарии” сообщали, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace. По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, которая пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец.


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Источник: comments.ua
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