NASA добавила 13-й знак зодиака: чей гороскоп изменится

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Ученые пришли к выводу, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace.
По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, а разные созвездия периодически находятся то севернее, то южнее эклиптики. Последняя пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец. Впрочем, для удобства последний отбросили, так как решили поделить зодиак на 12 частей в соответствии месяцам.
Интересно, что такое разделение произошло около 3000 лет назад. Теперь же, когда Земля изменила свое расположение относительно зодиакальных созвездий, NASA предлагает распределить знаки зодиака таким образом:
Козерог: 20 января — 16 февраля
Водолей: 16 февраля — 11 марта
Рыбы: 11 марта — 18 апреля
Овен: 18 апреля — 13 мая
Телец: 13 мая — 21 июня
Близнецы: 21 июня — 20 июля
Рак: 20 июля — 10 августа
Лев: 10 августа — 16 сентября
Дева: 16 сентября — 30 октября
Весы: 30 октября — 23 ноября
Скорпион: 23 ноября — 29 ноября
Змееносец: 29 ноября — 17 декабря
Стрелец: 17 декабря — 20 января
Впрочем, примут ли люди обновленный календарь с 13 знаками зодиака, покажет время.
Ранее “Комментарии” публиковали гороскоп для всех знаков зодиака, предупреждая, что Скорпионам лучше говорить только правду, а Стрельцам быть бережливыми.
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