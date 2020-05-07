NASA добавила 13-й знак зодиака: чей гороскоп изменится

Ученые пришли к выводу, что в астрологическом зодиаке появился 13-й знак. Об этом сообщили на образовательном портале NASA SpacePlace.

По мнению исследователей, отныне созвездия расположены по-другому относительно эклиптики Солнца, а разные созвездия периодически находятся то севернее, то южнее эклиптики. Последняя пересекает 13 созвездий: известные всем Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы, а также Змееносец. Впрочем, для удобства последний отбросили, так как решили поделить зодиак на 12 частей в соответствии месяцам.

Интересно, что такое разделение произошло около 3000 лет назад. Теперь же, когда Земля изменила свое расположение относительно зодиакальных созвездий, NASA предлагает распределить знаки зодиака таким образом:

Козерог: 20 января — 16 февраля

Водолей: 16 февраля — 11 марта

Рыбы: 11 марта — 18 апреля

Овен: 18 апреля — 13 мая

Телец: 13 мая — 21 июня

Близнецы: 21 июня — 20 июля

Рак: 20 июля — 10 августа

Лев: 10 августа — 16 сентября

Дева: 16 сентября — 30 октября

Весы: 30 октября — 23 ноября

Скорпион: 23 ноября — 29 ноября

Змееносец: 29 ноября — 17 декабря

Стрелец: 17 декабря — 20 января

Впрочем, примут ли люди обновленный календарь с 13 знаками зодиака, покажет время.

Ранее “Комментарии” публиковали гороскоп для всех знаков зодиака, предупреждая, что Скорпионам лучше говорить только правду, а Стрельцам быть бережливыми.

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