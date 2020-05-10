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Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 мая: как привлечь удачу

Гороскоп для всех знаков зодиака: Близнецам лучше избегать споров, а Весам просить в Вселенной как можно больше

сегодня, 07:15
Автор:

• Виолетта Комаровская

Гороскоп для всех знаков зодиака на 10 мая: как привлечь удачу

Совет дня для всех знаков зодиака: удача будет на стороне тех, кто будет мыслить позитивно. 


Овен

Сегодня вы словно будете словно витать в облаках. Но вам это пойдет только на пользу. Наконец-то вы сможете рассмотреть свои истинные желания. 


Телец

Вы сможете воплотить задуманное в жизнь. Все может пойти не совсем по плану, но результатом вы останетесь довольны. 


Близнецы

В спорах вам лучше уступить, чтобы избежать конфликта. Позже у вас еще появится шанс доказать свою правоту. 


Рак

Проведите сегодняшний вечер в компании самых близких людей. Вам это необходимо, чтобы почувствовать, как сильно вас любят. 


Лев

У вас появится шанс вновь обрести что-то давно вами утраченное. Либо же кого-то. Не упустите эту возможность. 


Дева

Не нагружайте себя работой. Лучше всего этот день провести спокойно и размеренно. Впереди вас ждет очень насыщенный период. 


Весы

Ваши желания сегодня будут услышаны вселенной. Так что просите по максимуму. 


Скорпион

Пришло время распрощаться с тревогами, которые преследовали вас последнее время. Сегодня все обернется таким образом, что вы наконец-то сможете успокоиться. 


Стрелец

Помните, что счастье любит тишину. Не стоит всем подряд рассказывать о своих успехах. Человеческая зависть может иметь разрушительное действие. 


Козерог

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Сегодня он поможет вам сделать правильный выбор. 


Водолей

Вы буквально будете утопать во внимании со стороны противоположного пола. Но не стоит пользоваться этим в корыстных целях. 

 

Рыбы

Все ваше внимание поглотит новая идея. Постарайтесь найти способ воплотить ее в жизнь. Результат вас порадует.


Также читайте, какой будет погода в воскресенье, 10 мая. 


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