На Украину надвигается атмосферный фронт, возможны дожди и снег – прогноз синоптиков

На Украину надвигается холодный атмосферный фронт. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее прогнозу, 10-го мая в Украине пройдут дожди периодически и местами, а вот серьезные осадки - вряд ли. В южной части и центре вообще больше прояснений с солнцем, добавила Диденко.

Тогда как 11-го мая видно, что из Западной Европы в Украину приближается мощная полоса дождей, атмосферный фронт. Однако в понедельник, отметила синоптик, украинцев еще порадует сухая погода.

А вот уже 12-го мая, заявила Диденко, атмосферный фронт принесет на большую часть территории Украины серьезные дожди. Далее синоптик прогнозирует похолодание, которое вызовет в западных областях Украины даже снег.

Следует добавить, что по прогнозам Украинского гидрометеорологического центра, 10 мая дождить будет только на Луганщине, во всех других регионах – солнечно. Температура днем будет колебаться от 16 до 18 градусов тепла, кроме западной части Украины – там 20-25 градусов тепла. Ночью в Украине воздух прогреется до 5-10 градусов тепла.

А 11 мая, которое в этом году является выходным днем в Украине, Укргидрометцентр прогнозирует всюду солнечную погоду, кроме Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Ужгородской областей – там будут дожди с грозами. Температура днем составит 20-26 градусов тепла, самые низкие показатели на востоке страны. Ночью столбик термометра достигнет 8-12 градусов тепла.

Как сообщали "Комментарии" ранее, в 6 областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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