В 6 областях Украины сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности (КАРТА)

Украинцев предупреждают о чрезвычайном уровне пожарной опасности в 6 регионах страны. Об этом информирует Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям на официальном сайте.

Так, сегодня, 9 мая, об уровне пожарной опасности в ГСЧС предупреждают жителей большинства районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей.

По данным Украинского гидрометеорологического центра, повышенный уровень опасности в вышеупомянутых регионах будет наблюдаться не только сегодня, но и завтра, 10 мая. Быть осмотрительными из-за опасных погодных условий следует в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской и Одесской областях.

Как сообщалось, сегодня, 9 мая, в Украине без осадков, лишь в восточной части страны кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем прогреется до 13-18 градусов тепла. Ночью синоптики прогнозируют 4-9 градусов тепла. На западе страны и Одесской области ожидается до 21 градуса тепла.

Напомним, в Украине начали восстанавливать леса, недавно уничтоженные пожарами. Так, по всей стране несмотря на карантин работники лесной отрасли продолжают восстанавливать леса. В частности продолжается работа на Житомирщине, где природа пострадала от лесных пожаров.

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