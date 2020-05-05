В Украине начали восстанавливать леса, недавно уничтоженные пожарами

В Житомирской области начались работы по восстановлению лесов, которые недавно повредили пожары. Об этом сообщил в Facebook председатель Гослесагентства Андрей Заблоцкий.

Сообщается, что по всей стране несмотря на карантин работники лесной области продолжают восстанавливать леса. В частности, продолжается работа на Житомирщине, где природа пострадала от лесных пожаров.

Как отметил Заблоцкий, две недели назад сильный ветер оборвал электрические провода возле лесного массива Богунского лесничества Житомирского лесхоза, что недалеко от областного центра. Это вызвало пожар, огонь практически уничтожил двухлетние лесные культуры. Сейчас лесоводы начали восстанавливать поврежденные огнем лесные участки.

"Высаживается посадочный материал с закрытой корневой системой. Именно такие саженцы, выращенные по особой технологии в специальных кассетах, можно высаживать на лесных участках в течение всего вегетационного периода, ведь в них (кассетах) на протяжении длительного периода сохраняется влага и питательные вещества. Это и позволяет растению успешно прижиться на новом месте даже тогда, когда оптимальные сроки для посадки обычных саженцев прошли", - пояснил Заблоцкий.

Добавим, что в зоне Чернобыля в течение последних 3 дней не зафиксировали лесных пожаров. Об этом говорится на странице Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения в Facebook. Сейчас на территории зоны отчуждения проводят постоянный мониторинг и патрулирование участков, пострадавших от лесного пожара. А также продолжается обследование мест залегания торфа, который тлеет в пределах пройденных огнем лесных кварталов - в частности, на территориях Лубянского, Денисовицкого, Паришевского и Дитятковского лесничеств.

Ранее "Комментарии" писали, какую площадь Чернобыльского заповедника уничтожили пожары.

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