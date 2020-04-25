Стало известно, какую площадь Чернобыльского заповедника уничтожили пожары

Во время пожаров в зоне Чернобыля, которые продолжаются уже более 20 дней, огонь уничтожил 11,5 тыс. га территории Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника. Об этом рассказал директор заповедника Александр Галущенко, передает Укринформ.

Так, такое число гектаров соответствует 5% территории, больше всего огонь повредил юго-западную часть заповедника. Из них леса - около 35%, залежи - 55%, водно-болотные угодья - 10%. По словам Галущенко, согласно предыдущего зонирования, речь идет о преимущественно зонах антропогенной нагрузки и буферных зонах.

Кроме того, из-за пожара пострадала флора и фауна: в результате интенсивного горения были утрачены или сильно повреждены определенные растительные группы. Тогда как для фауны негативное влияние определяют сейчас несущественным: на время пожаров у большинства млекопитающих и птиц еще отсутствовали кладки яиц, а молодняк – не родился. А наиболее уязвимая группа - кулики, тетериковые и водоплавающие птицы, которые гнездятся на землях, в это время еще не приступили к массовому гнездованию. Однако возможны единичные случаи гибели кладок, хотя есть вероятность, что процесс будет восстановлен.

"Большие млекопитающие и копытные убежали. На локальном уровне кормовая база потеряна, но они вернутся туда через некоторое время. Наибольшие потери - малые млекопитающие, мелкие птицы, рептилии, амфибии", - говорится в сообщении.

По словам Глущенко, животные вернутся в места обитания через 2-3 месяца после пожаров.

Ранее "Комментарии" сообщали, что до сих пор продолжаются пожары в Чернобыле и на Житомирщине: из-за ветра возник новый очаг огня.

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