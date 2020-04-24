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Пожары в Чернобыле и на Житомирщине: из-за ветра возник новый очаг огня

В Житомирской области из-за ветра огонь охватил 200 га, а в зоне Чернобыля огнеборцам удалось ликвидировать один из очагов пожара

сегодня, 18:44
Автор:

• Таисия Ерохина

Пожары в Чернобыле и на Житомирщине: из-за ветра возник новый очаг огня

Уже более 20 дней в зоне Чернобыля фиксируют очаги открытого огня, продолжаются пожары и на Житомирщине, где был зафиксирован новый очаг огня из-за сильного ветра. Об этом шла речь на брифинге ГСЧС.

Так, сегодня удалось локализовать очаг пожара вблизи с. Розсохи в Дитятковском лесничестве. Однако продолжается работа вблизи с. Кривая Гора и с. Рудьки – Буряковка. Следует отметить, что пожарным удалось не допустить распространения пожаров за пределы существующих периметров.

В Житомирской области на локализованных очагах пожаров в Овручском районе ситуация остается контролируемой, открытого огня там нет, а пожарные продолжают проливание тлеющей лесной подстилки, пней и древесины. Однако в Олевском районе вчера во второй половине дня возник новый очаг пожара. Огонь зафиксировали в лесном массиве Поясковского лесничества. Из-за сильных порывов ветра огонь быстро распространился до 200 га и местами переходил в верховой пожар. К счастью, при помощи авиации ликвидировать верховой пожар, впоследствии - остановили дальнейшее распространение огня. Отметим, что бедствие угрожало селу Замисловичи (где проживает до 1 тыс. лиц) и Полесскому государственному заповеднику. Сейчас там наблюдается задымление в результате тления древесины, пожарные продолжают свое дело.

Как информирует МВД Украины в своем Telegram-канале, сейчас в зоне отчуждения продолжаются мероприятия по локализации и тушению очагов пожара. В этом бойцам ГСЧС помогают военнослужащие и пожарные расчеты Нацгвардии. В частности военнослужащие отдельного отряда специального назначения "Омега" привлекаются к поиску лиц, причастных к поджогам.

Ранее "Комментарии" писали, что пожары в Чернобыле продолжаются: где горит сейчас (карта).


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/107743.html?fbclid=IwAR2E_1I08wZmZ0J0d69YdPvQ1IDoQ-WqIQSrBdKj0eOy7WxxJ3wHgu_CyMM
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