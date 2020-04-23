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Пожары в Чернобыле продолжаются: где горит сейчас (карта)

В зоне Чернобыля более 20 дней не удается окончательно потушить пожары, борьба с огнем может затянуться на недели

сегодня, 16:41
Автор:

• Таисия Ерохина

Пожары в Чернобыле продолжаются: где горит сейчас (карта)

В зоне Чернобыля уже 21-й день продолжают фиксировать пожары. Об этом написал директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook, опубликовав карту очагов огня.

"Горят торфяники, продолжает гореть центр Чернобыльской зоны. Леса, деревни. Работают пожарные, лесники, антидиверсионники, волонтеры. Делают все, что могут, - пишет Емельяненко. - Речи о том, что в ближайшие дни пожар будет потушен - нет. Недели, возможно месяцы".

Как сообщает ГСЧС Украины, количество очагов горения и их площади в зоне отчуждения и в Житомирской области продолжают уменьшаться. Сейчас на территории Чернобыля на всех трех очагах распространения пожаров нет. А наибольшую работу ведут по тушению травы и лесной подстилки на участке Рудьки-Буряковка. Ведь там вчера из-за сильных порывов ветра возникали локальные возгорания, ГСЧС сбросили 370 т воды. Отмечается, что силы и средства работают по периметру и в середине очагов, где это возможно. В частности создают минерализованные полосы в лесных массивах, прокладывают дороги для доступа пожарной техники и личного состава к очагам горения.

Добавим, в Житомирской области ликвидировано два очага вблизи сел Бережесть и Гладковичи, продолжают проливание пней и остатков древесины, а также создание минерализованных полос.

Ранее "Комментарии" писали, что в зоне отчуждения снова поднялся огонь.


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Ostanni-novini/107703.html?fbclid=IwAR17PnZejuP0LCptseRPhVIpjRr22wsLDTCpXimRBvCk1sCXoFUzxmTS6-I
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