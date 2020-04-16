Пожар в Чернобыле: в зоне отчуждения снова поднялся огонь

В Чернобыльской зоне снова зафиксировали открытый огонь. Об этом написал директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко в Facebook, опубликовав соответствующие фото и видео.

По его словам, пыльная буря раздувает очаги тления в направлении открытого огня во многих местах.

Добавим, что до этого Емельяненко сообщал о начале пылевой бури на территории зоны отчуждения. Напомним, что сегодня пылевая туча накрыла столицу и пригородные населенные пункты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в МВД Украины сообщили об одном из виновников многодневного пожара в Чернобыле. Так, злоумышленником оказался 37-летний житель села Старые Соколы. Сообщается, что мужчина сжигал мусор, а потом остатки тлеющего костра вывез за село и высыпал на сухую траву. После этого произошло возгорание сухостоя, впоследствии огонь перекинулся на территорию леса, а далее – в зону отчуждения.

Ранее мы писали, что лошади Пржевальского возвращаются домой в Чернобыль. Опубликовано видео. Тем временем, в ГСЧС рассказали об обстановке в Чернобыльской зоне и уровне радиации.

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