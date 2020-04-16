В ГСЧС рассказали об обстановке в Чернобыльской зоне и уровне радиации

В Чернобыльской зоне отчуждения, которая пострадала из-за масштабных пожаров, сейчас открытого огня не зафиксировано. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Так, по состоянию на 7:00 16 апреля в зоне отчуждения пожарные проводят мероприятия по проливке и тушению тлеющих пней и остатков древесины в очагах Корогодского, Дитятковского, Паришевского и Денисовицкого лесничеств. На месте работают более 500 пожарных, привлечено более 100 единиц техники, среди которой 2 вертолета.

Касательно уровня радиации в столице и Киевской области, то показатели находятся в пределах нормы, не превышают естественных фоновых значений.

"Г. Киев – 0,012 мР/ч, Киевская область – в пределах 0,011 мР/ч при допустимом фоне 0,05 мР/ч, г. Чернобыль – 0,023 мР/час., на КДП Дитятки 0,02 мР/час. при контрольно допустимом уровне до 0,055 мг/ч," - говорится в сообщении.

Напомним, эксперты рассказали изданию "Комментарии", насколько опасна с экологической точки зрения ситуация с пожарами в Чернобыльской зоне, а также – как предотвратить подобные инциденты.

Ранее портал "Комментарии" писал, что пожар в Чернобыле уничтожил почти треть туристических объектов.

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