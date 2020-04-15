Пожар в Чернобыле уничтожил почти треть туристических объектов

Пожар в Чернобыле за 10 дней уничтожил почти треть всех туристических объектов зоны отчуждения. Об этом в эфире Hromadske заявил Ярослав Емельяненко, руководитель Ассоциации чернобыльских туроператоров.

Среди объектов которые огонь уничтожил полностью - базы отдыха советского периода, а также заброшенные села. Ежедневно сюда привозили туристов, чтобы показать, какой была жизнь местного населения в момент аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Теперь же эти туристические локации утеряны и восстановлению большинство из них уже не подлежит, говорит Емельяненко.

Однако некоторые из объектов туристические операторы все же хотят попытаться спасти с помощью современных технологий. С этим они намерены обратиться к администрации зоны отчуждения.

Вместе с тем, удалось сохранить главные туристические объекты, которые были и остаются основным магнитом для туристов. Уцелели во время пожара радиолокационная станция, режимный городок Чернобыль, а также Припять, к которой пламя от лесных пожаров подобралось вплотную.

Лесные пожары в Чернобыльской зоне разгорелись 4 апреля. Вскоре полицейские задержали первого подозреваемого, которого считают виновным в умышленном поджоге. Ему грозит тюремный срок. Огонь уничтожил, в частности, часть Рыжего леса и поселок Полесское.

Накануне, 14 апреля, пожар удалось потушить.





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